Diocesi: Cagliari, il 15 maggio un convegno di mariologia per il centenario della dedicazione della basilica di Nostra Signora di Bonaria

Sarà una giornata di approfondimento dedicata alla figura di Maria nella riflessione teologica, nella vita liturgica e nella tradizione artistica, quella di venerdì 15 maggio a Cagliari. La Pontificia Facoltà teologica della Sardegna insieme all’arcidiocesi di Cagliari e al Santuario di Nostra Signora di Bonaria, organizzano il convegno mariologico dal titolo “Maria in Cristo e nella Chiesa. Prospettive teologiche tra fede, liturgia e arte”. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale e spirituale del centenario della dedicazione della basilica di Nostra Signora di Bonaria con l’intento di offrire occasioni di studio e confronto sul ruolo della Vergine Maria nella fede cristiana e nella storia ecclesiale della Sardegna. I lavori si articoleranno in due sessioni, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, con relazioni affidate a studiosi ed esperti provenienti da diversi ambiti accademici ed ecclesiali. Tra gli interventi in programma quello di Giacomo Canobbio, della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, sul tema “Maria e la Chiesa: quale funzione nell’opera di salvezza?”. Nunzio Capizzi, della Pontificia Università Gregoriana di Roma, parlerà di “Maria nel dialogo ecumenico. Nodi teologici”. Spazio anche alla dimensione liturgica e devozionale con la relazione di Valeria Trapani, dedicata a “Il culto mariano nella liturgia e nella pietà popolare”, mentre Lucia Siddi proporrà una riflessione su “La vergine Maria nell’arte in Sardegna”. A moderare il convegno sarà mons. Mario Farci, vescovo di Iglesias.

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