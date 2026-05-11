Dottrina sociale: Calabria, da ieri la seconda festa calabrese. Il 15 maggio la lettura integrale della Rerum Novarum

È iniziata ieri in Calabria – fino al 28 maggio – la seconda Festa calabrese della Dottrina sociale della Chiesa. Un percorso di 18 giorni di incontri, visite, presentazioni, mostre e momenti di spiritualità dedicati alla “Rerum Novarum” di Leone XIII. Promossa dal Centro studi calabrese, dall’Universitas Vivariensis e dal Presidio Culturale calabrese, l’iniziativa si svolgerà in alcuni comuni della provincia di Cosenza, coinvolgendo parrocchie, associazioni, istituzioni culturali e realtà del volontariato. L’apertura è stata affidata alla passeggiata alla centrale idroelettrica decardoniana sul fiume Arente, simbolo dell’impegno sociale di don Carlo De Cardona. Da oggi sono previsti incontri su Leone XIII, l’inaugurazione della mostra “L’arte per la pace”, la presentazione del volume di don Sergio Ponzo “Il Vangelo nella contemporaneità”, e la visita agli orti solidali Anteas. Il 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum, in piazza Parrasio a Cosenza si terrà la lettura integrale dell’enciclica, con l’apertura affidata all’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato. Nella stessa giornata sarà inaugurata a Castrovillari la sede Mcl “don Carlo De Cardona”. Nel prossimo fine settimana, in Vaticano, il presidente della Bcc “Mediocrati”, Nicola Paldino, e il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, consegneranno a Papa Leone XIV il cofanetto dei primi dieci quaderni della collana Studi e ricerche su don Carlo De Cardona. Domenica 17 il card. Mauro Gambetti presiederà la messa in San Pietro, cui seguirà la partecipazione alla preghiera del Regina Coeli presieduta dal Papa. Tra gli appuntamenti successivi: il concerto “La musica per la pace” all’Accademia musicale della Calabria, la riflessione sulla Laudato si’ a Spezzano Piccolo, l’incontro su san Francesco di Paola come precursore della Dottrina sociale e la serata a Morano Calabro dedicata al “prete della Rerum Novarum”. Il programma prosegue con momenti di preghiera, incontri culturali, testimonianze sul servizio ai più fragili, la presentazione di libri, la visita alla Sezione “De Cardona” della Biblioteca di Bisignano e, il 28 maggio, la presentazione del volume “Sviluppo economico e settore agricolo” a San Marco Argentano.

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