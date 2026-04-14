La Conferenza episcopale argentina (Cea), in una nota diffusa nella serata di ieri dal comitato di Presidenza, presieduto da mons. Marcelo Colombo, arcivescovo di Mendoza, “desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine a Papa Leone XIV, che continua a offrire all’umanità una parola chiara in favore della pace con la speranza che cessi la guerra. Sabato scorso ci ricordava di tornare a credere nell’amore, nella moderazione e nella buona politica, invitandoci a formarci e a impegnarci in prima persona, rispondendo ognuno alla propria vocazione poiché ciascuno ha il suo posto nel mosaico della pace. In questi tempi difficili, i vescovi argentini ringraziano per il suo insistente appello a una pace disarmata e disarmante”.
Prosegue la nota: “Il suo coraggioso grido a coloro che hanno responsabilità dirette ammonisce che è tempo di pace e che bisogna sedersi a tavoli di dialogo e di mediazione, non a tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. In questi giorni, il suo viaggio apostolico in Africa si presenta come un segno eloquente di tale missione: andare incontro ai popoli, ascoltare i loro dolori e speranze, e ricordare che il dialogo, la fraternità e il rispetto tra le nazioni sono l’unica via possibile per un futuro condiviso. La Chiesa in Argentina desidera fare propria la proposta del Papa di unire le energie morali e spirituali di milioni di uomini e donne, anziani e giovani, che oggi credono nella pace, la scelgono, curano le ferite e riparano i danni causati dalla follia della guerra, e chiede al Signore di sostenere la missione del Santo Padre, e di concedere al mondo il dono della pace”.
Trump attacca Leone XIV: Conferenza episcopale argentina, “vicinanza e gratitudine a Leone XIV per sua parola chiara in facvore della pace”
La Conferenza episcopale argentina (Cea), in una nota diffusa nella serata di ieri dal comitato di Presidenza, presieduto da mons. Marcelo Colombo, arcivescovo di Mendoza, “desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine a Papa Leone XIV, che continua a offrire all’umanità una parola chiara in favore della pace con la speranza che cessi la guerra. Sabato scorso ci ricordava di tornare a credere nell’amore, nella moderazione e nella buona politica, invitandoci a formarci e a impegnarci in prima persona, rispondendo ognuno alla propria vocazione poiché ciascuno ha il suo posto nel mosaico della pace. In questi tempi difficili, i vescovi argentini ringraziano per il suo insistente appello a una pace disarmata e disarmante”.