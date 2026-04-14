Trump attacca Leone XIV: vescovi campani, filiale vicinanza e profondo affetto al Santo Padre

Ieri, presso la Sala riunioni del complesso delle basiliche di Cimitile, nella diocesi di Nola e in provincia di Napoli, si sono riuniti i vescovi della Campania per un tempo di confronto e di discernimento ecclesiale, vissuto nella consapevolezza delle sfide e delle responsabilità che segnano il cammino delle Chiese.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla formazione del clero, ambito decisivo per la qualità evangelica del ministero e per una presenza pastorale capace di leggere, con sapienza, i segni dei tempi.

A conclusione dell’Assemblea, i vescovi hanno espresso, in comunione con tutta la Chiesa italiana, sentimenti di filiale vicinanza e profondo affetto al Santo Padre, accompagnandolo con la preghiera nel suo viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale.

I vescovi hanno poi visitato il complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile, luogo che custodisce una memoria viva delle origini della fede cristiana in queste terre e richiama alla responsabilità di continuare a edificare, oggi, comunità radicate nel Vangelo.

L’Assemblea si è conclusa presso il Seminario di Nola.

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