Diocesi: Campobasso, mercoledì un convegno sul mondo dell’educazione

“Orizzonti di Speranza. Mappe per l’educazione del futuro”. Questo il tema di un convegno promosso dalla diocesi di Campobasso-Bojano e che ha l’obiettivo di riflettere sul mondo dell’educazione e che si svolgerà mercoledì 15 aprile alle ore 17, presso la Sala Celestino V a Campobasso. L’iniziativa, voluta dall’arcivescovo, mons. Biagio Colaianni e dall’Ufficio Scuola della diocesi, si propone di approfondire i contenuti della Lettera Apostolica di Papa Leone XIV “Disegnare nuove mappe di speranza”, ponendo al centro il ruolo fondamentale dell’educazione nella costruzione di percorsi significativi per le nuove generazioni. Il convegno vedrà la partecipazione di Nicola Incampo, in qualità di relatore principale; Mirella Nappa, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, per un intervento istituzionale; mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano e Giuseppina Di Lembo, moderatrice dell’incontro. La diocesi invita la comunità diocesana a partecipare “attivamente a questo momento di confronto e condivisione, occasione preziosa per riflettere insieme sulle sfide educative del presente e per contribuire alla costruzione di un futuro ricco di speranza per le nuove generazioni”.

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