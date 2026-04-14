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Trump attacca Leone XIV: Dellabianca (CdO), “dolore per tentativo di ridurre figura del Papa a oggetto di contrapposizione politica, difendiamo sua opera di speranza”

“In un tempo segnato da profonda incertezza e da drammatici scenari di guerra e sofferenza, la Compagnia delle Opere desidera esprimere il proprio sostegno, unendosi alle parole del Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, rinnovando ulteriormente il pieno sostegno a Papa Leone XIV e riconoscendo nella sua guida un punto fermo in un momento storico così complesso”. Lo dichiara Andrea Dellabianca, presidente della Compagnia delle Opere, sottolineando che “la sua testimonianza rappresenta un richiamo forte e concreto a vivere, nei contesti quotidiani, un impegno autentico di carità, responsabilità e costruzione del bene comune”. “Condividiamo il dolore per ogni tentativo di ridurre la figura del Santo Padre a oggetto di contrapposizione politica. Riteniamo invece fondamentale custodire e valorizzare il suo instancabile impegno nel mantenere viva la speranza, soprattutto tra quanti sono colpiti dalla sofferenza e dalla guerra”, conclude il presidente della Compagnia delle Opere.

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