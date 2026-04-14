Festival internazionale abilità differenti: Carpi, domani la presentazione della 26ª edizione al via a maggio

Sarà presentata domani, mercoledì 15 aprile, alle 10.45 a Carpi, la 28ª edizione del Festival internazionale delle abilità differenti (Fiad), promosso dalla Cooperativa sociale Nazareno. Il Festival, da sempre attento a valorizzare la disabilità come soggetto attivo di creazione e interpretazione, avrà come tema “Desideri infiniti, visioni altère”. Fedele alla propria tradizione, il Fiad, spiegano gli organizzatori, “non si limita a mettere in scena il talento artistico, ma rivendica la centralità della disabilità che parla in prima persona, superando una narrazione esterna e proponendo uno sguardo capace di interrogare il mondo e invitare il pubblico ad andare oltre ogni limite fisico o psichico”. Alla conferenza stampa interverranno Tamara Calzolari, assessora alle Politiche sociali del Comune di Carpi; Sergio Zini, presidente della Cooperativa sociale Nazareno; Simona Famulari, responsabile dell’organizzazione del Fiad; la critica d’arte Bianca Tosatti; il musicista e docente Ernesto Marciante; Giuseppe Zavatta, presidente Bersaglieri di Modena; rappresentanti della scuola media “A. Pio” di Carpi e il maestro Enrico Zanella, direttore dell’Orchestra Scià Scià. A moderare l’incontro sarà la giornalista del settimanale diocesano “Notizie”, Maria Silvia Cabri.

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