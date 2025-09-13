Chiese siciliane: la Cesi ringrazia il Papa per il messaggio e l’auspicio della visita a Lampedusa

“Il Papa ha riconosciuto ancora una volta come Lampedusa e la Sicilia siano un’icona di umanità”. Così la Conferenza episcopale siciliana (Cesi), in una nota, ringrazia Leone XIV per il messaggio e l’auspicio della visita a Lampedusa. “La comunità cristiana e la terra di Sicilia, con il loro cuore accogliente, testimoniano ogni giorno che la fraternità e la solidarietà possono diventare cammini di pace”, si legge nel testo: “Con le sue parole il Santo Padre dà risalto al lavoro quotidiano di associazioni, volontari, amministrazioni locali, forze dell’ordine, medici, sacerdoti e di tante persone semplici che, lontano dai riflettori, fanno della solidarietà un tratto distintivo della nostra terra”. La Cesi, inoltre, accoglie con gioia anche l’auspicio del Santo Padre di una futura visita, segno di una vicinanza che sostiene le comunità siciliane nella loro missione di speranza: “Ringraziamo Papa Leone XIV per il suo sguardo che si posa su questa nostra isola e su quanti vivono situazioni di fragilità. Le sue parole sono incoraggiamento a non cedere mai alla tentazione dell’indifferenza, ma a perseverare nella cultura dell’incontro”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /