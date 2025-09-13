Aree interne: Napoli, il 18 settembre saranno presentati i primi itinerari di turismo accessibile del progetto “Dama”

Si svolgerà giovedì 18 settembre, alle ore 11, in sala Giunta Francesco De Sanctis nella sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia 81 a Napoli, la conferenza stampa sul tema del “Turismo accessibile e aree interne”. Nel corso dell’incontro con la stampa, sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione per la valutazione delle progettualità e delle attività turistiche, verrà presentato il progetto “Dama” (Destination, Accessibility Management & Marketing Agency).

Durante la conferenza, presieduta dall’assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e Turismo, Felice Casucci, sulle analisi e riflessioni delle politiche attuative pubbliche sulle dinamiche inclusive, saranno presentati i primi itinerari di turismo accessibile del progetto “Dama”, per le zone dell’Irpinia e del Sannio, realizzati dall’Associazione Cosy For You (società cooperativa sociale responsabilità limitata onlus), presieduta da Ileana Esposito.

Grazie alla deliberazione della Giunta regionale campana n. 429/24 “Fondo Unico nazionale Turismo – Parte corrente 2024 – Provvedimenti”, attuati con il dd n. 615 dell’8 novembre 2024, che ha individuato nell’accessibilità e nell’inclusione i criteri determinanti per la valutazione delle progettualità di promozione turistica, tra i soggetti partecipanti, “Dama” ha ricevuto un finanziamento pubblico all’esito di una procedura di selezione della Direzione generale Cultura e Turismo dalla Regione Campania.

Il progetto prevede modelli organizzativi per la gestione di destinazioni turistiche per favorire lo sviluppo e la sostenibilità del turismo territoriale per disabili con l’interessamento delle zone “interne” della Campania come: Sannio e Irpinia.

