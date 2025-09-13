Diocesi: Pompei, il 20 settembre si presenta un libro sull’Osservatorio meteorologico fondato da Bartolo Longo

“Pompei, Bartolo Longo e il suo Osservatorio meteorologico. Un miracolo della scienza al servizio della fede” è il titolo del libro a cura di Luigi Ametrano, imprenditore pompeiano con la passione per la storia della nuova Pompei, che sarà presentato nella città mariana, sabato 20 settembre, alle 16.30, all’Hotel Amitrano, in via Lepanto 97.

Il volume, che ha unito storia, scienza e passione, ripercorre la storia dell’Osservatorio meteorologico fondato da Bartolo Longo nel 1890. Un viaggio alla scoperta di una delle tante opere di “beneficenza educatrice” fondate da Longo. Tra tutte, l’Osservatorio dimostrò che fede e scienza erano un binomio inscindibile.

Dopo i saluti dell’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, del sindaco, Carmine Lo Sapio, e di Antonio De Simone, professore straordinario dell’Università Suor Orsola Benincasa, ci saranno gli interventi di don Salvatore Sorrentino, responsabile dell’Archivio storico diocesano “B. Longo”, e di. Adriano Mazzarella, professore emerito di Meteorologia e climatologia dell’Università Federico II. Sarà presente l’autore.

