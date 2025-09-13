Diocesi: Ragusa, partirà a ottobre il nuovo ciclo del “Percorso di formazione alla vita cristiana”

Partirà a ottobre il nuovo ciclo del “Percorso di formazione alla vita cristiana”, un itinerario di studio e approfondimento voluto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, nel 2023, in occasione del secondo anniversario della sua ordinazione episcopale, sulla scia del Corso di Teologia di base.

Il primo ciclo si è concluso a giugno, ha visto la partecipazione di un consistente numero di persone.

Il percorso è aperto a tutti, ma si rivolge in particolare ai candidati ai ministeri istituiti di lettore, accolito e catechista, nonché ai candidati al ministero straordinario dell’Eucaristia, per i quali si chiede la partecipazione almeno al primo blocco di lezioni del primo anno.

L’obiettivo è offrire, in modo semplice, strutturato e organizzato, un approfondimento della dottrina cristiana, a partire dal Concilio Vaticano II e dai documenti del Magistero più recenti, affrontando i principali ambiti della teologia cristiana.

Il percorso si articola in un biennio suddiviso in sei blocchi didattici, con lezioni settimanali della durata complessiva di quattro ore (ogni lezione durerà 40 minuti). Compatibilmente con il numero degli iscritti, gli incontri si terranno in tutti i comuni della diocesi.

Le iscrizioni devono essere inviate entro il 15 settembre e devono essere accompagnate da una lettera di presentazione del parroco, per i candidati ai ministeri. La frequenza è obbligatoria e, al termine del percorso, previo superamento delle verifiche, verrà rilasciato un attestato.

Il programma si sviluppa a partire dalla conoscenza e dalla natura della Chiesa, per giungere a una più profonda consapevolezza dell’essere Chiesa: una comunità che ascolta la Parola, si nutre di essa, prega e celebra i Sacramenti, vive nel mondo e testimonia, nel tempo presente, il compiersi del Regno dei cieli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: don Salvatore Puglisi al numero 320 0944444; Giusy Miceli, segreteria del vescovado, al numero 0932 646400; oppure scrivere all’indirizzo email percorsoformazione@diocesidiragusa.it.

