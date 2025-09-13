Giubileo degli scout: diocesi di Udine, 500 in arrivo da Gemona, con il loro arcivescovo

Lupetti e coccinelle, guide, esploratori, rover e scolte accompagnati dai loro capi, insieme in cammino. Sono circa 500 gli scout attesi domani, a Gemona del Friuli, per il loro Giubileo, un pellegrinaggio comunitario che unirà i gruppi Agesci e Fse provenienti da tutta l’arcidiocesi di Udine. Con loro anche l’arcivescovo, mons. Riccardo Lamba. “L’incontro, inoltre, sarà anche un’occasione di sensibilizzazione sulla pace, un tema su cui gli scout di tutta Italia stanno riflettendo in modo particolare”, si legge in un comunicato. Nell’arcidiocesi di Udine, sono presenti due gruppi scout di ispirazione cattolica: l’Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani) e la Fse (Federazione degli scout d’Europa). Riguardo all’Agesci, sono circa un migliaio i membri dei vari gruppi presenti sul territorio della diocesi. Meno numerosi, ma altrettanto attivi, sono gli Scout d’Europa, presenti in diocesi con tre gruppi: Udine 1, Udine 2 (Pasian di Prato) e Tarcento.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /