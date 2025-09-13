Cultura: Milano, il 16 settembre l’inaugurazione della mostra del Premio Artivisive San Fedele 2024/2025 “La ferita”

Martedì 16 settembre, alle ore 18.30, alla Galleria San Fedele, in via Hoepli 3A, a Milano, si terrà l’inaugurazione della mostra del Premio Artivisive San Fedele 2024/2025 “La ferita”, a cura di p. Andrea Dall’Asta e Daniele Astrologo Abadal, Bianca Basile, Luca Bernardini, Chiara Canali, Stefano Castelli, Matteo Galbiati, Kevin McManus, Gabriele Salvaterra

I partecipanti alla residenza della 19ª edizione dello storico Premio Artivisive San Fedele si sono confrontati sul tema della ferita come parabola dell’Occidente, all’interno del progetto dei centenari francescani in Lombardia “Frate Francesco 2023 – 2026”.

Durante la residenza si sono svolti gli incontri formativi con Silvano Petrosino, filosofo e dal direttore Andrea Dall’Asta. Il soggetto è interpretato dai giovani attraverso numerosi linguaggi artistici, dal video in animazione CGI al disegno a grafite, dalla scultura all’installazione e dalla fotografia come memoria di un’esperienza alla pittura su tela. Al vincitore sarà assegnato il Premio San Fedele, realizzato nel 2014 da Mimmo Paladino.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Carlo Maria Martini, si assegnerà il Martini International Award – realizzato dallo scultore Daniele Salvalai – votato dalla giuria composta da Andrea Dall’Asta SJ, Chiara Daniele, Giorgio Frassi, Giovanni e Aline Radice Fossati.

Inoltre, in ricordo dell’artista Paolo Rigamonti prematuramente scomparso, sarà conferito da parte della giuria composta dalla famiglia stessa, il direttore Dall’Asta, Roberto Diodato e Nicola Shears, il premio a lui dedicato: una fusione a firma dello scultore Hidetoshi Nagasawa.

I vincitori saranno premiati durante la serata inaugurale.

