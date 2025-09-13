Diocesi: Venezia, domani la Festa quinquennale della Madonna dell’Angelo a Caorle

La comunità di Caorle, nella diocesi di Venezia, attende con trepidazione un appuntamento che non si celebra da dieci anni a causa dello stop forzato imposto dalla pandemia da Covid nel 2020/21. Si tratta della Festa quinquennale della Madonna dell’Angelo che si celebrerà domani, domenica 14 settembre.

Non solo: nel 2015, la caorlina Città di Caorle che trasportava la Madonna dovette fermarsi alla foce del Livenza a causa delle condizioni meteomarine non favorevoli e quindi l’ultima vera e propria “processione in mare” della Vergine risale al 2010.

Domani, alle ore 10, sarà celebrata la messa pontificale in Piazza Vescovado presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Nel pomeriggio, alle 15.30 nel duomo saranno celebrati i secondi vespri ed a seguire, verso le ore 16, partirà la processione via terra dal duomo al porto peschereccio, passando per Via Roma e Rio Terrà. Verso le 16.45, la statua comincerà il suo viaggio via acqua a bordo della caorlina “Città di Caorle” seguita dal corteo dei pescherecci di Caorle; dopo aver percorso il canale e un tratto del fiume Livenza, fino alla foce, il corteo di imbarcazioni, raggiungerà via mare il santuario della Madonna dell’Angelo verso le ore 18.15. Qui il patriarca di Venezia concluderà le celebrazioni con un ultimo momento di preghiera sul sagrato. In serata, alle 21.30, lo spettacolo pirotecnico concluderà la giornata di festa.

La Festa è stata anticipata nei giorni scorsi dalla “Peregrinatio Mariae” che ha visto l’effige della Madonna dell’Angelo raggiungere tutte le parrocchie della Collaborazione pastorale di Caorle (e non solo, avendo sostato anche a San Giorgio di Livenza che fa parte della diocesi di Vittorio Veneto).

