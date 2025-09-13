Leone XIV: alla Path, la dignità umana “è irriducibile ad ogni androide digitale”

La dottrina sociale della Chiesa è chiamata oggi a “dare risposte sapienti anche alle sfide digitali”, perché la dignità umana è “irriducibile ad ogni androide digitale”. Lo ha spiegato il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti al seminario internazionale “Creato, natura, ambiente per un mondo di pace”, promosso dalla Pontificia Accademia di Teologia (Path). Secondo Leone XIV, la teologia deve dialogare “con le scienze, la filosofia, l’arte e l’esperienza umana tutta”: “Il teologo o la teologa è una persona che vive, nel suo stesso teologare, l’ansia missionaria di comunicare a tutti il ‘sapere’ e il ‘sapore’ della fede, perché possa illuminare l’esistenza, riscattare i deboli e gli esclusi, toccare e guarire la carne sofferente dei poveri, aiutarci a costruire un mondo fraterno e solidale e condurci all’incontro con Dio”. Nel dettaglio, per il Pontefice, “non basta un approccio esclusivamente etico al complesso mondo dell’intelligenza artificiale; occorre invece riferirsi a una visione antropologica che fondi l’agire etico e, dunque, ritornare alla domanda di sempre: chi è l’uomo, qual è la sua dignità infinita, irriducibile ad ogni androide digitale?”. Di qui la necessità di ”coltivare una teologia fondata sull’incontro personale e trasformante con Cristo e tesa a incarnarsi nelle concrete vicende dell’umanità odierna”. “Vi incoraggio a dialogare, oltre che con la filosofia, anche con la fisica, la biologia, le scienze economiche, quelle giuridiche, la letteratura, la musica, per arricchirsi e arricchire, per portare il lievito buono del Vangelo nelle differenti culture, nell’incontro con credenti di altre fedi religiose e con i non credenti”, l’invito finale, insieme a quello a far sì che la Pontificia Accademia di Teologia “diventi luogo di incontro e di amicizia tra i teologi, luogo di comunione e condivisione in cui poter camminare insieme verso Cristo”.

