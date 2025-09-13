Chiese molisane: Castelpetroso, oggi il Giubileo regionale degli operatori di giustizia nella basilica minore dell’Addolorata

Oggi, sabato 13 settembre, le quattro diocesi del Molise – arcidiocesi di Campobasso-Bojano, diocesi di Isernia-Venafro, diocesi di Termoli-Larino e diocesi di Trivento – si uniranno in un evento di forte valore spirituale e istituzionale: il Giubileo regionale degli operatori di giustizia.

L’appuntamento, che si terrà nella basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, riunirà magistrati, avvocati, personale amministrativo e rappresentanti delle istituzioni giudiziarie molisane in un momento di riflessione e condivisione.

Il Giubileo offrirà l’occasione per mettere in luce il ruolo centrale degli operatori di giustizia nella società contemporanea, sottolineando l’importanza della legalità, della coesione sociale e del servizio al bene comune.

Un evento che unisce valori civili e spirituali, dimostrando come giustizia e fede possano camminare insieme al servizio della comunità, nel segno della devozione mariana.

