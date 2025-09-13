Sacre Scritture: è in libreria “Bibbia Insieme”, l’edizione del marchio editoriale trentino ViTrenD

(Foto Vita Trentina Editrice)

Da pochi giorni è nelle librerie italiane “Bibbia Insieme”, l’edizione del marchio editoriale trentino ViTrenD, con il testo Cei 2008, offerto in un comodo formato tascabile. Si presenta senza note, per lasciare all’esperienza della lettura in gruppo il valore che merita, recuperando la tradizione orale con cui la Bibbia è stata tramandata.

Si propone come uno strumento agile, particolarmente adatto a gruppi giovanili in cammino, ma – come afferma l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi nell’introduzione – “anche agli adulti per riscoprire la bellezza della lettura in gruppo”.

Un’originalità di “Bibbia Insieme” è la presenza di alcuni QR Code inseriti nel testo biblico con i quali è possibile raggiungere gli efficaci contributi audio (podcast) per i commenti della nota biblista suor Elena Bosetti.

“Il pubblico a cui ci rivolgiamo è in gran parte giovane – spiegano Marcello Predelli e Simone Berlanda, responsabili dell’editrice Vita Trentina – abbiamo voluto creare questa opportunità di fruire delle “provocazioni” di suor Elena Bosetti nel formato fresco del podcast, attraverso lo strumento che più appartiene alla loro vita: lo smartphone. Cerchiamo così di trovare nuovi modi di interessare alla Parola”.

Suor Elena Bosetti spiega che “i podcast possono essere utilizzati con molta libertà andando all’indice dei contributi audio video e scegliendo il tema sul quale il gruppo desidera riflettere e condividere il proprio sentire”.

“Bibbia Insieme” nasce con una particolare attenzione all’ambiente: è stampata su carta Fsc proveniente da foreste certificate. sia in senso ambientale che sociale e per condizioni di lavoro. Inoltre, ogni stampa del volume, grazie a un accordo con la società indipendente Treedom, è compensata nelle sue emissioni di CO2 attraverso la piantumazione di nuovi alberi.