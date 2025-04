Giubileo degli adolescenti: 1000 giovani in partenza dalla diocesi di Como

Sono in partenza per Roma, nella giornata di domani, 25 aprile, i mille adolescenti della diocesi di Como attesi nella capitale per vivere il loro Giubileo. I ragazzi, con i sacerdoti e gli accompagnatori, si uniscono al cordoglio e alla preghiera universale per la scomparsa di Papa Francesco. Il programma, confermato quasi integralmente, è stato modificato in alcune sue parti. Si svolgeranno il momento di preghiera della “Via Lucis” il 25 aprile, così come le piazze dei “Dialoghi con la città” di sabato 26 aprile. Confermati anche i pellegrinaggi alla Porta santa e la messa, senza la canonizzazione del beato Carlo Acutis, in piazza San Pietro, il 27 aprile. È annullata la festa musicale al Circo Massimo, prevista per il 26 aprile alle ore 17.00, mentre l’accesso alla Porta Santa di San Pietro e a quella di Santa Maria Maggiore subiscono delle restrizioni in funzione dei funerali e della tumulazione del Santo Padre Francesco.

“La Pastorale giovanile diocesana – spiega don Pietro Bianchi, referente della pastorale giovanile della diocesi di Como – ha confermato da subito, insieme alle altre Chiese della Lombardia presenti, la propria partecipazione al Giubileo degli adolescenti. Abbiamo ritenuto importante esserci, per vivere insieme un forte momento di comunione e di Chiesa, vicini al Santo Padre Francesco e al nostro vescovo, cardinale Oscar Cantoni”. Un tempo da vivere insieme: “Siamo consapevoli dei possibili disagi – ci dice ancora don Pietro – ma tutti stanno lavorando per rimodulare al meglio i diversi appuntamenti. Inoltre, avremo la possibilità di vivere alcuni momenti di preghiera uniti, come diocesi, e pregare per la Chiesa universale. Credo che per i nostri adolescenti sarà un’esperienza forte, che li aprirà all’orizzonte del mondo”.

