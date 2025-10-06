Scienze umane: Pesaro, presentata stamattina la IX edizione di Kum! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Biblioteca San Giovanni di Pesaro, è stato presentato il programma della IX edizione di Kum! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati.

Al centro della IX edizione del festival nazionale delle scienze umane il tema “Salute. Avere cura”, filo conduttore di lectio, dialoghi e conversazioni che dal 17 al 19 ottobre animeranno la città. “Kum! 2025” invita a riflettere sulla cura e sul prendersi cura, sulla salute e sulla malattia, sul benessere e sul disagio, esplorandone le molte sfaccettature: filosofiche e psicologiche, mediche e scientifiche, sociali e politiche. Tre giorni, più di 20 eventi che vedranno protagonisti oltre 30 relatori tra filosofi e teologi, psichiatri e psicoanalisti, scrittori e artisti che si confronteranno sul tema dell’edizione da più punti di vista.

“Avere cura, il titolo dell’edizione di quest’anno, significa avere attenzione per la singolarità”, affermano Massimo Recalcati, direttore scientifico, e Federico Leoni, coordinatore scientifico della rassegna: “Significa non standardizzare, non forzare dentro a schemi precostituiti, non ridurre a linee guida. Significa appassionarsi al dettaglio, all’esigenza particolare, al bisogno invisibile. È vero per il medico, per l’insegnante, per il politico, per l’artista. È vero quando si tratta di prendersi cura di un paziente, di un progetto, di una città, di un pianeta”.

Sede del Festival la città di Pesaro che accoglierà incontri nei preziosi spazi del Auditorium Scavolini, della Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari e del Cinema Astra. Tre luoghi del centro storico pesarese che lo trasformeranno nella cittadella di “Kum!” con punti informativi, spazi di incontro e una libreria attiva nei giorni del festival che proporrà la selezione dei testi degli autori presenti e tanto altro.

Il festival è promosso dall’associazione Molo Ets con il sostegno del Comune di Pesaro e il contributo di Amgen, Coop Alleanza 3.0, Lancia srl, Unione Buddhisti Italiani e Fondazione Seragnoli. Il Book partner del festival è Librerie Coop.

Per l’edizione 2025 il festival “Kum!” ha ottenuto il patrocinio della Rete italiana città sane Oms, dell’Ente nazionale sordi, di Assofarm, degli Ordini degli psicologi e degli assistenti sociali della Regione Marche, degli Atenei di Camerino e di Urbino e della Provincia di Pesaro Urbino.

