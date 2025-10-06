Giubileo 2025: Peregrinatio Mariae, domani e mercoledì tappe a Terni, Narni e Otricoli

Farà tappa domani e mercoledì nella diocesi di Terni-Narni-Amelia la Peregrinatio Mariae che dalla Santa Casa di Loreto raggiungerà Roma, una delle iniziative per il Giubileo 2025 Marche, promosso dalla Regione ecclesiastica Marche e organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini in collaborazione con il Tavolo di Concertazione per il Recupero e la Valorizzazione della Via Lauretana e con tutte le diocesi lungo il percorso.

Nella diocesi di Terni-Narni-Amelia la statua della Madonna di Loreto giungerà martedì 7 ottobre, nella giornata della festa della Madonna del Santo Rosario, nella chiesa di San Pietro a Terni alle 10 dove ci sarà l’accoglienza e la recita del rosario; alle 11 la messa presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu. Successivamente la statua sarà trasportata presso l’Ospedale “S. Maria” di Terni dove alle 15 è in programma la recita del rosario. In serata sarà al Santuario Madonna del Ponte di Narni scalo dove 17 ci sarà l’accoglienza e la recita del rosario, la messa e alle 21 la veglia di preghiera. Mercoledì 8 ottobre ad Otricoli presso la Collegiata S. Maria Assunta è prevista alle 8 l’accoglienza seguita dalla recita del rosario. Al termine la statua della Madonna di Loreto sarà trasferita nella diocesi di Sabina per la prosecuzione della Peregrinatio verso Roma, dove la statua raggiungerà la chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, l’11 ottobre dove è prevista l’accoglienza e la celebrazione eucaristica con i vescovi delle diocesi attraversate, seguita nel pomeriggio dall’apertura del Giubileo della spiritualità mariana, con celebrazioni e iniziative che proseguiranno fino alla sera di domenica 12 ottobre. La Peregrinatio si concluderà con la santa messa presieduta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro.

