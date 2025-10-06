Diocesi: Caritas e Centro missionario Reggio Emilia-Guastalla, stasera un incontro dedicato al tema dei lasciti testamentari

La Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla e il Centro missionario diocesano organizzano un incontro dedicato al tema dei lasciti testamentari, non solo come questione legale, ma come atto di fiducia e di solidarietà capace di continuare a vivere oltre la propria esistenza.

L’appuntamento è fissato per oggi, lunedì 6 ottobre, alle ore 18.30, presso gli Uffici pastorali della diocesi, in via Vittorio Veneto 6, a Reggio Emilia. Interverrà il notaio Alice Bulgarelli, che offrirà spiegazioni e risponderà a domande sul tema.

L’incontro sarà fruibile sia in presenza sia online.

“Sarà un momento di approfondimento semplice e chiaro per comprendere che cos’è un lascito, come realizzarlo concretamente e in che modo può trasformarsi in un gesto di speranza per il futuro di tante persone”, spiega la Caritas.

