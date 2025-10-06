Halloween: esorcisti (Aie), “esporre i figli a questa festa è metterli in contatto con l’occulto e il male”

(Foto ANSA/SIR)

“Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Volete esporli alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino la loro vita?”. È l’allarme lanciato in un video dall’Associazione internazionale esorcisti (Aie), in vista della ricorrenza di Halloween. Secondo l’Aie, quella che oggi appare come una festa commerciale e innocua “ha radici oscure”, legate al culto celtico di Samain, a riti di magia, alla neostregoneria e persino al satanismo. “Halloween – spiegano gli esorcisti – è oggi associato a simboli del terrore, dell’occulto e del demoniaco. È una celebrazione svuotata di fede, che rischia di alimentare inconsapevolmente una cultura della morte e della paura”. La preoccupazione maggiore riguarda i minori: “Anche il periodo che precede Halloween – si afferma – è usato per introdurre bambini e giovani in ambienti legati all’occulto, spesso nascosti dietro associazioni culturali o siti web apparentemente innocui”. In diversi casi, secondo l’Aie, “Halloween è diventato un canale indiretto di iniziazione al mondo delle tenebre, che rende le persone più vulnerabili all’azione del maligno”. Il video è stato tradotto in italiano, spagnolo, portoghese, inglese e coreano, mentre sono in preparazione le versioni in tedesco e francese. L’appello rivolto ai genitori e alle comunità è chiaro: vigilare, educare, proporre alternative fondate sulla fede cristiana. “Goditi la vita, goditi la luce. Goditi Dio che ti ama”, si afferma in chiusura. Un invito a riscoprire la solennità di Tutti i Santi come festa della luce, della vita e della comunione.