Diocesi: Benevento, da oggi a sabato 11 ottobre il seminario “Elementi visibili e invisibili del libro manoscritto nei Paesi del Mediterraneo”

“Elementi visibili e invisibili del libro manoscritto nei Paesi del Mediterraneo – Manoscritti medievali meridionali: indagini e ricerche”: è il I seminario – promosso dall’Istituto di Scienze del patrimonio culturale del Cnr (sede di Napoli), dalla Fondazione Benedetto Bonazzi e dalla Biblioteca capitolare di Benevento – per 14 borse di studio riservate a giovani studiosi di tutta Europa che frequenteranno il I Seminario di Studi dottorali dedicato alle nuove prospettive di ricerca sui manoscritti medievali.

Un focus di lavoro incentrato su questi testimoni silenziosi e preziosissimi che parlano del passato e trasmettono cultura e conoscenza alla nuova storia.

La proposta nasce all’interno del gruppo di ricerca MiraLab del Cnr Ispc e si pone l’obiettivo di contribuire alla tutela, valorizzazione e approfondimento della conoscenza dei manoscritti medievali del Mediterraneo occidentale, nell’insieme delle valenze storiche, artistiche e materiche.

Il seminario intende offrire una panoramica sulle diverse tipologie d’indagini scientifiche non-invasive sui manoscritti e fornire le nozioni specifiche per l’utilizzo di dati tipologicamente eterogenei, utilizzati nei diversi ambiti scientifici, da impiegare anche in ambienti virtuali di ricerca.

Si intende, inoltre, illustrare una metodologia per l’implementazione e l’impiego di piattaforme, tools e servizi digitali per lo scambio, condivisione, analisi e integrazione dei dati, nel rispetto del paradigma della Scienza aperta, creando nuova conoscenza condivisa dei manoscritti medievali.

I lavori prenderanno avvio alle 10 di lunedì 6 ottobre presso il salone della Pubblica Biblioteca arcivescovile “F. Pacca” di Benevento, in pizza Orsini 27, e si snoderanno fino a sabato 11.

Una settimana intensa: in agenda incontri, studi, dibattiti. Le relazioni saranno presentate da Mario Iadanza, Costanza Miliani, Marco Palma, Annalaura Casanova, Maria Catambrone, Myriam Fiore, Ira Rabin, Alessandra Chirivì, Matteo Greco, Federico Boschetti, Danilo Pavone, Eva Petroni, Gennaro Ferrante, Giulia Orofino, Marilena Maniaci.

Venerdì 10 ottobre i partecipanti visiteranno la Biblioteca capitolare, il Museo diocesano, l’Archivio di Stato, la chiesa di Santa Sofia e il Museo del Sannio.

I lavori del seminario avranno un respiro internazionale: le relazioni saranno esposte anche in francese, inglese e spagnolo. Si farà ricorso alle nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale che potrà offrire un valido aiuto alla descrizione di manoscritti e incunaboli.

Attenzione particolare sarà posta all’illustrazione della complementarità fra le caratteristiche materiali e la struttura del libro manoscritto, anche frammentario, e la storia dei contenuti da esso veicolati, in modo da dimostrare l’importanza di una corretta e approfondita analisi delle testimonianze manoscritte superstiti, non solo per lo storico del libro, ma anche per il filologo, lo storico delle tradizioni testuali e delle letterature antiche e medievali.

La prima edizione del seminario si propone di approfondire in una prospettiva comparata la storia e le prassi esecutive dei manoscritti medievali, con particolare attenzione alle tecniche di produzione dell’Italia meridionale, in una prospettiva multidisciplinare tesa a far dialogare le diverse metodologie di indagine.

