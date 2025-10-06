Pace: il 12 ottobre la Marcia PerugiAssisi 2025 per “fermare il genocidio a Gaza”. Per la prima volta ci sarà anche la Marcia delle bambine e dei bambini

Domenica 12 ottobre si svolgerà una nuova edizione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, con il motto “Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”. In un tempo segnato da guerre e ingiustizie, l’iniziativa – presentata oggi durante una conferenza stampa a Roma – si propone come atto collettivo di resistenza morale e civile contro la violenza, l’indifferenza e la corsa al riarmo. La partenza è fissata alle ore 9.00 dai Giardini del Frontone di Perugia, con arrivo previsto alle 15.00 alla Rocca Maggiore di Assisi. Decine di migliaia di persone, provenienti da ogni regione d’Italia, si stanno organizzando per partecipare: scuole, associazioni, enti locali, gruppi informali, tutti uniti dal desiderio di costruire un mondo più giusto e fraterno.

A conclusione della Marcia, dalle 13.30 alle 16.30, si terrà la manifestazione “Fermate il genocidio di Gaza!” con interventi di attivisti, artisti, rappresentanti istituzionali e religiosi, tra cui Francesca Albanese, il sindaco di Assisi, il sindaco di Betlemme, fra Marco Moroni, Tomaso Montanari, Paola Caridi, Anna Foglietta, e numerosi musicisti e cori scolastici. Grande novità di quest’anno sarà la prima “Marcia delle bambine e dei bambini per la pace”, che partirà da Bastia Umbra alle 10.30 e si concluderà ad Assisi alle 12.30. L’iniziativa, ispirata al messaggio di Papa Francesco durante la Giornata mondiale dei bambini, vuole dare voce ai più piccoli nel sogno di una società fraterna. Dal 9 al 12 ottobre, Perugia ospiterà come sempre l’Assemblea dell’Onu dei Popoli, un incontro internazionale della società civile impegnata contro le guerre, le disuguaglianze e la distruzione del diritto internazionale. In programma anche gli Stati generali delle dottorande e dottorandi per la pace, il Meeting nazionale delle Scuole di pace, l’Assemblea degli Enti locali, e due conferenze dedicate all’informazione e all’economia di pace. “In un tempo buio che uccide la fiducia e la speranza – si legge nell’appello – vogliamo suscitare il sogno di una società fraterna. La fraternità è l’alternativa alla guerra. Noi la vogliamo immaginare, sognare, desiderare e costruire insieme”. Ad oggi sono 251 i Comuni, Province e Regioni che hanno aderito alla Marcia e 190 le scuole.