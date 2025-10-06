Diocesi: Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, riparte “La spesa che vale” con 350mila pasti per chi ha bisogno

Riparte a Firenze “La spesa che vale”, il progetto promosso dalla Fondazione Solidarietà Caritas per garantire pasti a chi vive in condizioni di povertà. Anche quest’anno la prima sostenitrice è la Fondazione Cr Firenze che, con una donazione di 700.000 euro, permetterà di offrire 350.000 pasti nelle mense cittadine. Nel 2024, le cucine di via Baracca e via Corelli hanno servito complessivamente 456.790 pasti, a testimonianza di un bisogno in costante aumento. Attraverso il sito web www.laspesachevale.it cittadini e aziende possono contribuire con una donazione per “riempire virtualmente la dispensa” della mensa Caritas o offrire un menù completo. È possibile anche attivare raccolte fondi personali per occasioni speciali, coinvolgendo amici e colleghi. “Dar da mangiare agli affamati non è solo un dovere evangelico ma anche civico – sottolinea Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas –. Sostenere questo progetto significa partecipare concretamente alla costruzione di una città solidale”.

Per don Marco Zanobini, vicario generale della diocesi di Firenze, “le mense Caritas sono luoghi di accoglienza e ascolto, non solo di ristoro materiale, dove la dignità delle persone viene custodita ogni giorno”. “Garantire i pasti – aggiunge Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze – è un modo per preservare la coesione e la dignità della nostra comunità”. Chi effettuerà una donazione minima di 20 euro riceverà una shopper “I was a Sari”, simbolo di economia circolare e solidarietà.

