Diocesi: Cagliari, “la preghiera diventa forza che trasforma i cuori”. Veglia per la pace a Bonaria

“La preghiera diventa forza capace di trasformare i cuori e sostenere i cammini di dialogo”. Con queste parole la diocesi di Cagliari annuncia la Veglia di preghiera per la pace, in programma sabato 11 ottobre alle 20.15 nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria, presieduta dall’arcivescovo mons. Giuseppe Baturi. “La Chiesa di Cagliari raccoglie l’invito di Papa Leone XIV e si unisce in preghiera per implorare il dono della pace – prosegue la nota –, in un tempo segnato da conflitti, violenze e sofferenze che colpiscono intere popolazioni in diverse parti del mondo”. Alla veglia parteciperanno fedeli, sacerdoti, religiosi, religiose, movimenti e associazioni ecclesiali. Offrirà la propria testimonianza il medico congolese Denis Mukwege, Nobel per la pace 2018. La veglia a Bonaria sarà “un segno concreto di vicinanza e di solidarietà, un richiamo al valore della dignità umana e al dovere della responsabilità comune”. L’iniziativa si inserisce nel cammino del Giubileo della Chiesa universale, rilanciando l’appello del Papa e della Cei a farsi voce delle popolazioni colpite e a rinnovare l’impegno per la giustizia e la riconciliazione.

