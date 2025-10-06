Economia civile: al Fnec di Firenze nasce un piano per la pace fondato su partecipazione e coesione sociale

(Foto Fnec)

Si è conclusa a Firenze la 7ª edizione del Fnec-Festival nazionale dell’economia civile, dedicata quest’anno al tema “Democrazia partecipata. La sfida delle intelligenze relazionali”. Un’edizione che, in un contesto globale segnato da conflitti e tensioni, ha proposto un nuovo Piano di economia civile per la pace, fondato sul ruolo attivo delle città, della società civile e della cooperazione. “Il Fnec non è solo un evento, ma un laboratorio di comunità e resistenza civile”, ha dichiarato Luca Raffaele, coordinatore nazionale del Festival. Tra i momenti centrali, il Civil hackathon, con studenti e giovani associazioni, e il confronto tra rappresentanti di comunità ucraine, russe, palestinesi ed ebraiche. L’obiettivo è rafforzare legami, promuovere la partecipazione e costruire percorsi di pace dal basso. Presentati anche 3 strumenti di ricerca: il Rapporto sul BenVivere, l’Indice di sviluppo umano di comunità e lo Studio su democrazia aumentata, che esplora l’incontro tra Ai e intelligenza relazionale. Il Festival è promosso da Federcasse con Confcooperative e organizzato da Next-Nuova economia per tutti, in collaborazione con Università, enti del terzo settore e imprese. Prossimo appuntamento con il mondo del Fnec sarà a maggio 2026 con la terza edizione della conferenza internazionale “Renaissance in economics”.