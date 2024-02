Giornata del malato: Perugia, celebrazioni presso la chiesa parrocchiale di S. Lucia e la chiesa del Gesù

Nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, la Giornata Mondiale del Malato culminerà con la celebrazione eucaristica presso la chiesa parrocchiale del quartiere perugino di S. Lucia, domenica 11 febbraio, alle ore 15.30, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti diocesani e religiosi impegnati pastoralmente nel mondo ospedaliero e nelle residenze per anziani e per disabili. Lo fa sapere una nota dell’arcidiocesi ricordando anche che parteciperanno, come ogni anno, numerosi rappresentanti, tra ospiti e operatori e volontari, di diverse realtà di cura ed organismi socio-sanitari, per pregare e per riflettere sul tema della XXXII Giornata: “Non è bene che l’uomo sia solo”. Stefano Cusco, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute ricorda che la Giornata può essere celebrata anche a livello locale con momenti liturgici e di riflessioni, in tutte le zone pastorali e le parrocchie, scaricando il materiale predisposto dall’Ufficio CEI in formato digitale al seguente link: https://salute.chiesacattolica.it/xxxii-giornata-mondiale-del-malato-11-febbraio-2024/.

Sempre la diocesi rende noto che a Perugia la Giornata del Malato sarà preceduta, sabato 10 febbraio, alle ore 19, nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti, dalla festa mariana in ricordo della prima apparizione della Madre di Dio a santa Bernardette nella Grotta di Massabielle (Lourdes, 11 febbraio 1858), dove sarà celebrata l’Eucaristia dall’arcivescovo Maffeis insieme al rettore della chiesa don Mauro Angelini.