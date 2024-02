Diocesi: Termoli, incontro oggi su “La disabilità: un’opportunità della vita” con testimonianze e la presentazione progetto Laudato Si’

E’ in programma oggi, venerdì 9 febbraio alle ore 17,30, l’Evento centrale della Settimana della Vita, presso l’ Auditorium Santa Maria degli Angeli a Termoli con l’Incontro Informativo su “La Disabilità : un’opportunità della Vita – testimonianze dallo Sport e dal Lavoro”. La diocesi fa sapere anche che il vescovo Gianfranco De Luca presenterà in questa occasione il Progetto del Villaggio “Laudato Si’” per Famiglie con figli disabili, realizzato grazie alla Pastorale Salute, alla Pastorale del Lavoro e dello Sport Diocesane, all’Associazione Giovanni XXIII – Cooperativa Pietre del Porto e al Comitato Paralimpico Italiano–Molise. Sempre oggi, alle ore 16, presso la Cappella dell’Ospedale S. Timoteo ci sarà la “Preghiera di Ringraziamento a Dio per i Curanti” guidata dal Cappellano padre Vincenzo Bencivenga e collegamento online con altre Cappellanie Ospedaliere a cura di Cappellania Ospedaliera, AVO e Pastorale della Salute Diocesana.

