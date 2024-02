Diocesi: Savona-Nola, mons. Marino consegnerà al Papa una relazione sul Sinodo diocesano

Dal 12 al 17 febbraio i vescovi della Regione Ecclesiastica Liguria saranno a Roma per la visita “ad limina apostolorum”, l’incontro che ogni cinque anni i vescovi di tutto il mondo hanno nella Città del Vaticano con il Papa e i titolari dei dicasteri della Curia romana. A mons. Calogero Marino – informa una nota della diocesi – la visita “ad limina” offrirà l’occasione per presentare al Santo Padre gli esiti del Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando”, chiusosi nei giorni scorsi con l’ultima sessione e l’approvazione del Liber Sinodalis. La relazione che consegnerà sulla vita della diocesi di Savona-Noli è stata preparata nei mesi scorsi dal vescovo stesso e dagli uffici pastorali. L’ultima visita dei vescovi liguri risale al febbraio 2013, pochi giorni dopo l’annuncio della rinuncia all’ufficio di Romano Pontefice di Benedetto XVI, ancora regnante nell’occasione dell’incontro. Quella che avverrà in questo mese sarà quindi la prima visita dei presuli liguri a Francesco.

