Diocesi: Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti, domani sabato 10 febbraio ingresso del nuovo vescovo, mons. Giuseppe Russo

(diocesi Altamura)

La comunità diocesana di Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti è pronta a accogliere in diocesi il nuovo vescovo, mons. Giuseppe Russo, che ufficialmente inizio al suo cammino episcopale domani, sabato 10 febbraio, ad Altamura. La diocesi fa sapere in una nota diffusa oggi che ad accogliere il presule presso Palazzo di Città, alle ore 9.30, ci saranno il sindaco Vitantonio Petronella, il Consiglio e la Giunta Comunale. Con loro saranno presenti anche i sindaci di Gravina in Puglia, Acquaviva delle Fonti, Spinazzola, Poggiorsini, il Commissario prefettizio del Comune di Santeramo in Colle, autorità civili e militari e numerosi fedeli della Chiesa locale. In mattinata l’arrivo in Cattedrale è previsto alle 10.15, per la presa di possesso canonico della diocesi che sarà raccontata in diretta tv dalle telecamere dell’emittente locale Canale 2 (Ch. 90 Puglie e Basilicata). Alle 11.30, presso il Santuario Maria SS.ma del Buoncammino avrà luogo la santa messa solenne che sarà concelebrata dai vescovi emeriti Mons. Giovanni Ricchiuti e Mons. Mario Paciello, dai vescovi della diocesi nonché vescovi amici del nuovo presule, da numerosi sacerdoti diocesani, dell’arcidiocesi di Taranto e appartenenti all’Istituto Secolare “Servi della Sofferenza”. All’Eucarestia, prenderanno parte anche religiosi, religiose, autorità civili, politiche, familiari del nuovo pastore e i fedeli tutti della Chiesa locale e di quelle limitrofe che si uniranno al vescovo. Sarà possibile seguire l’ingresso in diocesi di mons. Giuseppe Russo sintonizzandosi sulle frequenze dell’emittente televisiva Tele Dehon a partire dalle ore 9:30 (ch. 19).