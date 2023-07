Zuppi in Usa: due ore di colloquio con Biden su “sforzi della Santa Sede in aiuti umanitari” e per il “ritorno dei bambini ucraini deportati”

(Foto ANSA/SIR)

Il presidente Joe Biden ha incontrato ieri il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, a conclusione del colloquio durato circa due ore, si precisa che Biden “ha espresso i suoi auguri per il proseguimento del ministero e della leadership globale di Papa Francesco” e “ha accolto con favore la recente nomina a cardinale di un arcivescovo statunitense”. Inoltre, si è discusso “degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le diffuse sofferenze causate dalla continua aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell’impegno del Vaticano per consentire il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza”.