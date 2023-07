Scuola cattolica: Frassinetti (sottosegretario Istruzione) a Fidae, “vostro impegno importante per sistema pubblico, prosegue attenzione governo”

“Saluto la Fidae che in questi giorni sta tenendo il Campus nazionale. La scuola cattolica è molto importante nel sistema pubblico educativo italiano”. Lo ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del merito, in un videomessaggio inviato alla Fidae, Federazione che raccoglie le scuole cattoliche paritarie e che in questi giorni si è riunita per il V Campus estivo nazionale a Ravenna. “Io conosco benissimo il vostro impegno su tanti versanti – ha continuato il sottosegretario – e tra questi ammiro molto la certificazione contro il bullismo che avete creato. L’attenzione del Governo Meloni sulle scuole paritarie cattoliche è molto alta, come si può vedere da tutte le iniziative che stiamo prendendo sia per i docenti che per l’erogazione di fondi, perché sappiamo che questa tipologia di scuole ha bisogno di supporto economico, soprattutto dopo la crisi pandemica”.