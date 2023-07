Argentina: Caritas, per Colletta nazionale offerte aumentate del 79%, che saranno usate per programmi di promozione umana in tutto il Paese

(Foto: Caritas Argentina)

Caritas Argentina ha reso noto che l’importo totale della Colletta annuale 2023 è stato di 610.739.881 pesos, che rappresenta un aumento del 79% rispetto alla campagna dello scorso anno. La raccolta si è svolta il 10 e l’11 giugno, con lo slogan “Guardiamoci. Incontriamoci. Aiutiamoci”. Nell’annunciare questo risultato, la Caritas ha espresso la sua gratitudine “a tutti coloro che hanno collaborato in un modo o nell’altro alla raccolta, prima di tutto ai donatori, alle aziende, alle istituzioni e ai singoli che hanno dato il loro contributo finanziario; e anche ai nostri volontari, che sono usciti con i loro salvadanai da tutte le comunità del Paese per incoraggiare la solidarietà”.

Dopo aver ricordato la dolorosa realtà della povertà vissuta da tante persone nel Paese, presentata in un rapporto realizzato con l’Uca il 1° giugno, la Caritas ha sottolineato: “Dobbiamo lavorare insieme, per superare queste situazioni di povertà e indigenza che minacciano la vita. Dobbiamo iniziare a guardare con il cuore questi fratelli e sorelle esclusi, in modo che sentano di non essere soli, che sappiano che qualcuno si preoccupa per loro. Non vogliamo trattarli come assistiti, ma come fratelli e sorelle, perché possano essere protagonisti della loro storia”. La Colletta “è un modo concreto e diretto per impegnarsi e collaborare alla costruzione di un futuro migliore per molte famiglie, perché – ricorda la nota dell’organismo ecclesiale – il denaro raccolto permette di sostenere numerosi programmi di promozione umana, che vengono realizzati in ogni angolo del Paese”.