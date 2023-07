Eurobarometro: fra i cittadini Ue scarso livello di alfabetizzazione finanziaria

I cittadini europei hanno un basso livello di competenza finanziaria. Solo il 18% dei cittadini dell’Ue ha una conoscenza elevata finanziaria, il 64% un livello medio e il restante 18% un livello basso. È quanto emerge dai risultati dell’indagine di Eurobarometro sulla cultura finanziaria. Secondo il sondaggio, “solo in quattro Stati membri (Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Slovenia) più del 25% delle persone raggiunge un livello elevato di alfabetizzazione finanziaria”. L’indagine sottolinea la necessità che l’educazione finanziaria si rivolga “alle donne, i più giovani, le persone con un reddito più basso e quelle con un tasso di istruzione inferiore”, che tendono ad essere in media meno istruite finanziariamente. “Questa prima indagine dell’Ue sull’alfabetizzazione finanziaria è un campanello d’allarme per noi e per gli Stati membri: insieme dobbiamo fare di più per migliorare i livelli di competenza finanziaria nell’Ue. Dare alle persone la fiducia e le competenze necessarie per prendere decisioni informate sul proprio denaro è nell’interesse di tutti. Ha un impatto positivo sul benessere personale e finanziario delle persone e sulla loro resistenza agli shock di reddito. Contribuisce inoltre a raggiungere gli obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali, mettendo le persone in grado di comprendere i benefici e i rischi degli investimenti e creando fiducia nei mercati dei capitali”, ha dichiarato la commissaria Ue per la stabilità finanziaria, Mairead McGuinness.