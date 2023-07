Sanità: Roma, costituito presso il ministero il tavolo tecnico per l’attuazione dei Regolamenti dell’assistenza ospedaliera e territoriale

Al termine di un ampio confronto, è stato firmato il decreto integrativo del Tavolo tecnico per lo studio delle criticità emergenti dall’attuazione del Regolamento dell’assistenza ospedaliera (Dm70) e dall’attuazione del Regolamento dell’assistenza territoriale (Dm77). E’ quanto si legge in una nota del ministero della Salute.

Partecipano al tavolo, oltre ai rappresentanti del suddetto dicastero, un’estesa rappresentanza delle società scientifiche, federazioni, associazioni e sindacati nonché del mondo accademico, così da assicurare un articolato confronto.

Saranno costituiti sottogruppi di lavoro per specifiche tematiche tecniche correlate ai due decreti e si prevede la possibilità inoltre di svolgere audizioni con ulteriori esperti e soggetti terzi.