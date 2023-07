Professioni sanitarie: Farmindustria e Fondazione Its, inaugurato a Roma il Campus Pharma Academy

foto Farmindustria

Inaugurato oggi a Roma il Campus Pharma Academy dalla Fondazione Its per le nuove tecnologie della vita di Pomezia (Roma) e Farmindustria nel corso dell’evento: “L’Its Nyv e il Campus Pharma Academy: modello di Academy di settore” che si svolge a Roma in Via di Val Cannuta, 200. Il progetto – avviato nel 2019 – ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze tecniche necessarie per la formazione delle figure professionali richieste dall’industria farmaceutica.

Il Campus è un contesto residenziale che offre agli studenti, in un unico luogo, aule didattiche, laboratori, start-up, alloggi e servizi ricreativi, permette di migliorare l’attrattività degli Its e della formazione terziaria, favorisce l’orientamento degli studenti per raggiungere l’obiettivo Pnrr degli Its che è quello di raddoppiare gli iscritti.

La collaborazione tra Fondazione Its e Farmindustria ha già ottenuto risultati importanti: 5 corsi attivati (tecnici di laboratorio, addetti alle camere sterili, tecnici per il controllo e l’applicazione delle Gmp, addetti alla supply chain, addetti per il controllo di qualità); 96 studenti in formazione: 35% di donne, ben al di sopra della media di donne iscritte in percorsi Stem; 15% studenti provenienti da aree lavorativamente svantaggiate, a testimonianza che questa collaborazione può essere modello per il Sud, 10% studenti già laureati o iscritti all’università; 97 manager aziendali coinvolti nella didattica (92% del totale dei docenti); 90% didattica erogata dalle imprese; 100% tasso di placement; 100% tasso di coerenza tra studi e occupazione.

Il Campus – secondo Giorgio Maracchioni, presidente Fondazione Its Ntv di Roma – “consentirà di aumentare l’attrattività degli studenti verso la Fondazione che opera in un settore Stem ad alto valore sociale e che dà occupazione di qualità”. “Grazie alla collaborazione con Farmindustria ha le potenzialità per diventare un polo formativo di eccellenza nazionale ed internazionale”. “Nell’industria farmaceutica – spiega Marcello Cattani, presidente Farmindustria – si richiede eccellenza in tutte le fasi del processo produttivo e di ricerca. Per questo le competenze sono il principale fattore di competitività e attrazione degli investimenti nel Paese. E proprio nell’anno europeo delle competenze abbiamo potenziato un modello di collaborazione strategica tra pubblico e privato. Solo attraverso una forte sinergia è possibile individuare i bisogni professionali del settore e pianificare percorsi didattici adeguati”.