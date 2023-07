Anziani: Auser, in pieno svolgimento la campagna “Aperti per ferie” per vivere un’estate serena

(Foto: Auser)

Sedi Auser climatizzate e aperte, consegna a casa della spesa e dei farmaci, compagnia telefonica, monitoraggio dei più fragili e per tutti consigli e informazioni utili su come difendersi dagli effetti del gran caldo. In più tante occasioni di socializzazione per sconfiggere la solitudine. In ogni angolo del nostro Paese dove è presente l’Auser. Come a Ficarazzi (Palermo) dove i volontari dell’associazione gestiscono la Terrazza sul mare, un bene confiscato alla mafia e sottratto al degrado ed oggi diventato un luogo che ogni sera si anima di circa 200 persone che ballano, ascoltano musica, si divertono in compagnia.

È in pieno svolgimento la campagna estiva Auser “Aperti per ferie” per aiutare gli anziani a vivere un’estate serena. Attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 il numero verde del Filo d’Argento 800-995988 per richiedere sostegno, scambiare due chiacchiere o semplicemente avere informazioni. Sul sito Auser nell’area dedicato alla campagna “Aperti per ferie”, è possibile consultare la sezione “Dalla A alla Z – Le iniziative degli enti locali e del volontariato contro l’emergenza caldo”. Un elenco, costantemente aggiornato e in ordine alfabetico, di quanto i comuni insieme al mondo del volontariato hanno messo in campo per fronteggiare l’emergenza caldo: call center, numeri verdi, monitoraggio degli anziani fragili, servizi a domicilio, attività ricreative in centri climatizzati e tanto altro ancora.

All’indirizzo www.auser.it/apertiperferie si può inoltre scaricare la guida Auser per vivere l’estate sereni, sicuri, sostenuti e informati e consultare la sezione “le sedi” per contattare la struttura Auser più vicina.