Giornali Fisc: ToscanaOggi.it si rinnova, da oggi online la nuova versione del sito

ToscanaOggi.it si rinnova: da oggi è online la nuova versione del sito internet del settimanale cattolico della Toscana. Il sito esisteva già in forma sperimentale dal 15 ottobre 2000, concepito soprattutto come una “vetrina” del settimanale in edicola. Poi ne sono arrivate altre due versioni. Questa volta – per la terza evoluzione – il settimanale si è affidato a Unitelm per la costruzione dell’interfaccia: il sito opera su base WordPress, la più diffusa oggi. ToscanaOggi.it non è più soltanto la “versione online” del settimanale cartaceo, si legge in una nota della redazione, ma “uno strumento per potenziare l’offerta informativa e consentire una migliore interazione con i lettori”. Il sito, oltre ai migliori articoli apparsi sul settimanale, propone notizie quotidiane, servizi esclusivi e approfondimenti, documenti della Chiesa toscana e italiana.

Non solo: “Il nuovo sito è la seconda tappa di un più ampio progetto di rilancio che dopo la prima tappa (una nuova veste grafica del settimanale cartaceo e il nuovo sistema editoriale che hanno debuttato a gennaio 2021) proseguirà con la terza tappa: una nuova app scaricabile sugli store di Google o di Apple per rendere ancora più smart il settimanale che diventa, di fatto, quotidiano”.

Tra gli obiettivi che ToscanaOggi.it si propone con la realizzazione del nuovo sito, il consolidamento della funzione del settimanale come punto di riferimento per la presenza in rete dei cattolici toscani, una maggiore interazione con i lettori, la possibilità di avvicinare un pubblico nuovo, prevalentemente giovane, dare la possibilità ai cybernauti di avere una finestra aperta sulla “rete” sia per quanto riguarda la Toscana che per quanto concerne il mondo cattolico. Nella home page oltre a notizie aggiornate quotidianamente – quattro sempre in apertura e almeno sei nella categoria delle Ultim’ora – troviamo una sezione multimediale con il collegamento alle tv cattoliche toscane e italiane, gallerie fotografiche. E, soprattutto, il link alla pagina Cet notizie, l’Agenzia regionale d’informazione della Conferenza episcopale toscana con i comunicati della Conferenza episcopale toscane e le notizie dei vescovi e delle diocesi toscane. C’è poi la sezione Shop che darà la possibilità di acquistare on line (tramite PayPal, carta di credito o bonifico) le pubblicazioni o di sottoscrivere e rinnovare l’abbonamento.