Ue: sito di informazione “Politico, “verso un piano da 20 miliardi per mantenere le scorte militari dell’Ucraina”

L’Unione europea proporrà un piano per mantenere le scorte militari dell’Ucraina per i prossimi quattro anni con un costo fino a 20 miliardi di euro. È quanto riporta l’edizione europea del sito di informazione “Politico” citando cinque diplomatici che “hanno familiarità con il piano”. Il sito riporta che “la proposta non prevede che l’Ue paghi direttamente le armi dell’Ucraina”. Bruxelles aiuterebbe, invece, i Paesi Ue a “coprire i propri costi per l’acquisto e la donazione di articoli come munizioni, missili e carri armati”. Inoltre, contribuirebbe a “pagare l’addestramento dei soldati ucraini”.