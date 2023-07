Diocesi: Assisi, presentato il Comitato per il settimo centenario della morte del Beato Angelo da Casale di Gualdo Tadino

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

La città di Gualdo Tadino si prepara a celebrare un appuntamento storico come il settimo centenario della morte del Beato Angelo da Casale. Ieri, presso la Sala consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, è stato presentato il Comitato che si è costituito per organizzare tutti i festeggiamenti del settimo centenario della morte del Beato Angelo da Casale, protettore della città e del comune di Gualdo Tadino.

“L’obiettivo che il Comitato si pone – ha sottolineato il presidente del Comitato dei festeggiamenti del settimo centenario del Beato Angelo, Carlo Catanossi – è di festeggiare la ricorrenza con devozione, ringraziamento e gioia grande. In particolare, attraverso molteplici iniziative, si intende perseguire la forte volontà di unione, nel nome del nostro protettore, di tutti i gualdesi contribuendo a superare le divisioni e le contrapposizioni che fanno male alla comunità. Iniziative religiose, culturali, sportive, si snoderanno lungo l’anno centenario dando modo a tutti di partecipare agli eventi. Il Comitato esprime la volontà di realizzare una celebrazione di popolo e non ristretta; di partecipazione delle diverse fasce d’età e non lasciata a chi ben conosce il nostro Beato”.

Le celebrazioni prenderanno il via il 14 gennaio 2024 con i primi vespri della festa e con la fiaccolata che dall’eremo di Capodacqua passerà a Casale, San Lazzaro, Biancospino e giungerà in cattedrale; si chiuderà il 15 gennaio 2025 con la stessa fiaccolata che accompagnerà di nuovo in cattedrale l’effige del Beato come settecento anni fa. “L’evento centrale sarà invece il 1° settembre 2024 quando le spoglie del Beato Angelo usciranno dalla cripta per tornare tra le vie della città. Per tutto l’anno sarà aperta la Porta Santa del centenario e sarà possibile avere l’indulgenza. Il comitato rivolge un appello a tutti i gualdesi perché partecipino nei limiti delle possibilità alle celebrazioni e al sostegno degli eventi che si realizzeranno”, ha aggiunto Catanossi.

È stato realizzato anche un logo speciale per il settimo centenario redatto da Simone Cappellini. “Condivido l’accento dato a questo evento epocale – ha sottolineato il vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, mons. Domenico Sorrentino, nel suo intervento – che si inserisce in un momento davvero storico per la nostra società, caratterizzato da una pesante crisi di valori e di relazioni. Auguro a questa città, alla nostra Chiesa e alla nostra comunità di vivere questo centenario per tornare a Gesù, grazie all’intercessione del Beato Angeloˮ.