Strage via D’Amelio: La Russa, “Borsellino, un grande eroe italiano il cui insegnamento è patrimonio comune”

“Oggi ricorre il trentunesimo anniversario della morte di Paolo Borsellino, un grande eroe italiano: un uomo che con coraggio ha dedicato la propria vita al bene della comunità affrontando a testa alta la criminalità organizzata. Il suo insegnamento è patrimonio comune e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della giustizia e della legalità”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione del trentunesimo anniversario della strage di via D’Amelio.

“Quel 19 luglio 1992, insieme a Paolo Borsellino – ricorda la seconda carica dello Stato – persero la vita gli agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Voglio ricordarli, insieme alle tante donne e uomini che, ispirati anche dal loro esempio, onorano la Nazione e si sacrificano ogni giorno per difendere i valori irrinunciabili di libertà e sicurezza”. “Paolo Borsellino – conclude La Russa – ci ha lasciato un’eredità importante. Una eredità che abbiamo il dovere di onorare e tramandare. Oggi, 19 luglio, con i nostri cuori, le nostre storie e le nostre coscienze, siamo tutti in via D’Amelio”.