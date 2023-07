Santa Sede: entrato in vigore l’accordo con il Kazakhstan

È stata completata la procedura necessaria per l’entrata in vigore dell’Accordo Supplementare all’Accordo tra la Santa Sede e il Kazakhstan sulle relazioni mutue del 24 settembre 1998, firmato a Nur-Sultan, Kazakhstan, il 14 settembre 2022. A darne notizia è oggi la Santa Sede, spiegando che “tale trattato agevola l’acquisizione del permesso di soggiorno in Kazakhstan da parte degli operatori pastorali”. A norma dell’articolo 8 dell’Accordo Supplementare, è pertanto entrato in vigore in data odierna.