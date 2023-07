Strage via D’Amelio: Fontana, “sacrificio di Borsellino e dei suoi collaboratori monito perenne sulla necessità di perseguire la lotta alla mafia”

“A 31 anni dalla Strage di via D’Amelio desidero rendere il deferente omaggio, mio e della Camera dei deputati, alla memoria del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Rivolgo una preghiera per questi autentici servitori dello Stato, rinnovando le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza ai loro familiari”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del trentunesimo anniversario della strage di via D’Amelio.

Per la terza carica dello Stato, “il coraggio, l’impegno e la dedizione di Paolo Borsellino e dei suoi collaboratori rappresentano un immutato esempio di integrità morale; il loro sacrificio, un monito perenne sulla necessità di perseguire e sostenere sempre la lotta alla mafia”. “È dovere delle istituzioni rendere vivo e perenne il ricordo di quanto avvenne il 19 luglio 1992. Preserviamone e tramandiamone la memoria alle nuove generazioni – conclude Fontana – affinché esse possano a loro volta contribuire, con il loro impegno civile, a coltivare ogni giorno i valori della legalità e della giustizia impressi nella nostra Costituzione”.