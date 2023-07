L’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia promuove da luglio a settembre un’iniziativa a favore dei turisti stranieri che affollano in estate la città di Sorrento. Dal mese di luglio, infatti, nella chiesa di San Francesco, a Sorrento, vicino alla Villa comunale, è prevista tutte le domeniche, alle ore 19,30, una celebrazione della messa in lingua inglese. Dalle 19 viene offerta anche la possibilità di confessarsi in inglese.