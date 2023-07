Solidarietà: Misericordia Prato, il 22 luglio la festa della fondazione. Messa presieduta dal vescovo Nerbini

Luglio e agosto, due mesi di ricorrenze importanti per la Misericordia di Prato. Sabato 22 luglio si rinnova l’appuntamento con la festa della fondazione. In questo giorno, ricorda l’associazione, si ricorda il pellegrinaggio a Loreto di trenta pratesi. Era il 1588 e fu l’inizio dell’antico sodalizio della Misericordia. Da allora sono passati 435 anni e in questa occasione solitamente si celebra una messa di ringraziamento e si consegna un riconoscimento ai confratelli e alle consorelle che hanno raggiunto le anzianità di servizio. Il prossimo 22 luglio la festa è in programma nella sede operativa di via Galcianese, si comincia alle 19 con la messa presieduta dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini. All’interno della messa un confratello sarà insignito con il titolo di capo guardia d’onore per 40 anni di servizio continuato e due consorelle e due confratelli riceveranno la medaglia d’argento di capo guardia per 15 anni di servizio continuato. Durante la giornata l’oratorio di via Convenevole rimarrà aperto per la preghiera e la venerazione del Crocifisso dei trenta pellegrini. Martedì 15 agosto, solennità dell’Assunzione di Maria, l’Arciconfraternita festeggia la propria patrona.