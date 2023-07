Solidarietà: Roma, i medici volontari delle associazioni Fonte d’Ismale e Medicina Solidale visitano persone bisognose

Oggi pomeriggio alle 16,30, presso il Centro Anziani di Via del Campo, 48 a Roma (zone Alessandrino) i medici e i volontari delle associazioni Fonte D’Ismaele e Medicina Solidale effettueranno un nuovo “intervento di strada” per assistere e visitare soprattutto le persone anziane che vivono sole, ma anche molti nuclei familiari italiani e di immigrati in difficoltà economica e sociale. Oltre alle visite mediche verranno forniti gratuitamente anche medicinali.

L’occasione sarà anche per presentare e mettere a disposizione il nuovo “Sportello per persone sole”, che soprattutto nel periodo estivo possono trovarsi in difficoltà. Nel mese di luglio (2, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31) lo sportello sarà attivo presso la sede di Medicina solidale a via Aspertini (Tor Bella Monaca), mentre nel mese di agosto (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14) nella sede di Fonte D’Isamale in via Chiovenda snc (Tuscolano). Lo sportello è aperto dalle ore 9 alle ore 17 ed è disponibile anche un numero amico: 3493308788. “Il disagio non va in vacanza – spiega Lucia Ercoli, coordinatrice delle due associazioni – e anzi nel periodo estivo si moltiplica. Per questo abbiamo deciso di avviare la nuova esperienza dello sportello per le persone sole. Un segno di vicinanza con chi vive la solitudine che spesso si trasforma in una patologia che colpisce soprattutto le persone anziane e chi vive ai margini della nostra città”. “Proprio ai nonni e alle nonne dell’Alessandrino – aggiunge – è dedicato l’intervento di strada che faremo oggi. I nostri medici e i volontari visiteranno soprattutto le persone anziane, ma anche tutti coloro che vengono intercettati nelle attività su strada dalle nostre associazioni”.