Don Primo Mazzolari: Ucid Cremona, domani si presenta il volume “La pace. ‘Adesso o mai più’”, curato da don Bignami e don Zanaboni

“La pace. ‘Adesso o mai più’”. È questo il titolo del libro curato da don Bruno Bignami, postulatore della causa di beatificazione di don Primo Mazzolari, e dal vicepostulatore, don Umberto Zanaboni, che raccoglie una serie di scritti sul tema della pace elaborati proprio dal prete d’Italia e pubblicati sul quindicinale “Adesso” dal 1949 al 1959. Una serie di testi, selezionati dai due sacerdoti diocesani, che, trattando un tema delicato come quello della pace, vengono trasferiti al giorno d’oggi: dalla sensibilizzazione agli albori della Guerra Fredda, al tema sempre attuale della “guerra giusta”.

Il volume sarà presentato venerdì 14 luglio, alle 17, presso la Sala conferenze della Biblioteca statale di Cremona. Ad aprire la conferenza di presentazione sarà l’introduzione di Walter Montini, presidente della sezione cremonese dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid). Dopo di lui prenderanno la parola la direttrice della biblioteca di Cremona, Raffaella Barbierato, e i curatori dell’opera, don Bignami e don Zanaboni.

Il libro è introdotto dalla prefazione del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, che già nel 2019 aveva presieduto a Bozzolo la messa per il 60° anniversario della morte di don Primo Mazzolari. Una prefazione che nasce dalla stima che il cardinale ha sempre dimostrato nei confronti di Mazzolari e delle sue opere. Una condivisione di idee evidente nelle parole utilizzate dal card. Zuppi proprio nelle pagine della prefazione: “In un tempo drammatico è un dono potere rileggere e meditare il pensiero del parroco di Bozzolo sulla pace. Le sue affermazioni possono apparire perentorie, quasi eccessive. In realtà nascono sempre da attenta riflessione e da analisi approfondite, che non limitano affatto la consapevolezza della radicale necessità della pace. La pace va costruita: “adesso o mai più”. I ritardi, gli aggiustamenti, un eccesso di tattica e di convenienze di parte, allontanano la pace e lasciano sempre, al di là delle intenzioni, il campo a conseguenze imprevedibili e lacerazioni profonde. L’indifferenza, lo sappiamo bene, è alleata della violenza. È vero: la pace ‘Adesso o mai più!’”.

L’evento, promosso dall’Ucid di Cremona, in collaborazione con la Biblioteca statale, sarà aperto al pubblico, che avrà modo di intervenire e confrontarsi, con domande, spunti di riflessione e delucidazioni, con i relatori.