Diocesi: Ugento, dal 20 al 23 luglio peregrinatio della reliquia del braccio di S. Francesco Saverio da Roma a Specchia

La parrocchia Presentazione Vergine Maria di Specchia comunica che dal 20 al 23 luglio prossimi si svolgerà la “Peregrinatio della insigne reliquia del braccio di san Francesco Saverio”. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Specchia, della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, dell’Ufficio diocesano Apostolato della preghiera e Cammini di

Leuca. Nel 1923 ricorreva il terzo centenario dalla canonizzazione, per questo motivo, il braccio del Saverio fu portato in numerose località di Spagna, Francia e Italia, quasi a ripercorrere le tappe di quel suo primo tragitto che, ancora giovane, lo aveva portato alla conversione, alla vita religiosa e alla missione in Asia. Il Saverio era stato dichiarato santo da Gregorio XV il 12 marzo 1622, insieme ad Ignazio, Filippo Neri e Teresa di Gesù.

Il 14 e 15 giugno 1923 giunse a Specchia la reliquia di san Francesco Saverio. Furono organizzati per l’occorrenza festeggiamenti religiosi e civili così solenni da restare scolpiti nella memoria degli anziani di Specchia e tramandati a lungo. A 100 anni da allora il braccio destro del Saverio dalla chiesa del Gesù in Roma raggiungerà Specchia: un braccio e una mano che hanno battezzato oltre 700mila fedeli nel lontano e sconosciuto Oriente, che hanno impartito benedizioni, assoluzioni. Patrono di Specchia fino al 1896 quando subentrò il patrocinio di S. Nicola, la sua festa rimase la più sentita nella cittadina fino agli anni ’70. Durante i quattro giorni di permanenza, alla presenza mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, nella cittadina del Capo di Leuca, si svolgeranno processioni e celebrazioni liturgiche alle quali è prevista la partecipazione di fedeli provenienti da tutte le diocesi della provincia di Lecce.

In occasione dell’evento religioso, sabato 22 luglio alle ore 20.30 il vescovo Angiuli consegnerà il mandato missionario ai giovani che parteciperanno alla Gmg di Lisbona dall’1 al 6 agosto prossimi. Nei giorni di permanenza della reliquia sarà possibile visitare in chiesa madre la mostra agiografica dedicata al Santo. Già a partire da lunedì 17 luglio, con il “Triduo di preparazione” si svolgeranno incontri dedicati alle missioni e alla figura del Santo e dei gesuiti a Specchia.