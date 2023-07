Settimanali diocesani: Gente Veneta, nasce GVperTE, primo esempio di mobile journalism di approfondimento

foto: Gente Veneta

Gente Veneta, il settimanale della diocesi di Venezia, presenta un nuovo prodotto editoriale tutto in digitale. Dove lo smartphone diventa protagonista a tutti gli effetti. Da venerdì 7 luglio è on line “GVperTE” un format in tre filoni consultabili on line – personalizzabili anche via posta elettronica – per raccontare in modo unico e originale Venezia, il territorio che la circonda, le novità dal mondo ecclesiale, la vita della Chiesa di Venezia, ma anche l’ambiente, la sostenibilità, il benessere e la salute. Le tre sezioni sono Crux (dedicato al sacro e ai temi della solidarietà), Green&Salus (ambiente, salute, benessere, tecnologia), Ve-nice (tutto il bello che c’è di arte e cultura a Venezia). Il tutto raccontato in stile giornalistico, come nei giornali di carta ma in questo caso esclusivamente in digitale, con lo stile che contraddistingue Gente Veneta, sempre attenta al racconto delle persone e delle comunità del territorio, con articoli, immagini e contenuti multimediali. Per la prima volta si tratta di un prodotto non solo realizzato per l’on line e in particolare per il cellulare, ma fatto con il cellulare: i servizi vengono infatti realizzati con video e testi fatti direttamente con lo smartphone e “caricati” sul portale. GVperTE nasce da un’idea della redazione di Gente Veneta che, per poterla sviluppare, ha cercato sostegno economico partecipando a un bando del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. L’idea è stata ritenuta valida sul piano dei contenuti e soprattutto dell’innovazione tecnologica, tanto che il progetto presentato si è classificato terzo in Italia: grazie al contributo economico è stato possibile avviare il nuovo progetto, attivando e sviluppando il nuovo portale, implementato grazie a nuovi supporti tecnologici e curato nei contenuti da due giornalisti. GVperTE va così ad aggiungersi agli altri prodotti editoriali, Gente Veneta cartaceo e www.genteveneta.it arricchendo l’offerta e il target di riferimento.